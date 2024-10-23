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الدفاع المدني بغزة: عملنا توقف بالشمال والوضع أصبح كارثيا

غزة
غزة
الأربعاء، 23-10-2024 11:42 م

الوكيل الإخباري-   قال الدفاع المدني في قطاع غزة انه تم  عمل توقف كلي في محافظة الشمال، والوضع أصبح كارثيا هناك.

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وأضاف ان "قوات الاحتلال الموجودة في منطقة الشيخ زايد اعتقلت 5 من عناصرنا واقتادتهم إلى مكان مجهول" .


وبينوان ان "الدبابات الإسرائيلية استهدفت مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع وأضرمت النيران فيها".

 
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