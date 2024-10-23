الدفاع المدني بغزة: عملنا توقف بالشمال والوضع أصبح كارثيا

وأضاف ان "قوات الاحتلال الموجودة في منطقة الشيخ زايد اعتقلت 5 من عناصرنا واقتادتهم إلى مكان مجهول" .
وبينوان ان "الدبابات الإسرائيلية استهدفت مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع وأضرمت النيران فيها".
-
أخبار متعلقة
-
إصابة 22 عسكريا إسرائيليا في معارك بجنوب لبنان
-
القسام تقتحم مقر قيادة العملية العسكرية الإسرائيلية بجباليا
-
الاحتلال يخلي بالقوة مدرسة تؤوي نازحين ببيت لاهيا
-
42 شهيدا بغارات للاحتلال على القطاع منذ الفجر
-
مسؤول طبي بغزة: الوضع كارثي في كل مستشفيات القطاع
-
مستشفى كمال عدوان: الوضع كارثي وخرجنا تقريبا عن الخدمة
-
صحة غزة: الاحتلال يحرم أطفال غزة من التطعيم
-
وقفة دعم وإسناد في جنين للكوادر الطبية بغزة