الدفاع المدني بغزة: عملنا توقف بالشمال والوضع أصبح كارثيا

الوكيل الإخباري- قال الدفاع المدني في قطاع غزة انه تم عمل توقف كلي في محافظة الشمال، والوضع أصبح كارثيا هناك.

اضافة اعلان



وأضاف ان "قوات الاحتلال الموجودة في منطقة الشيخ زايد اعتقلت 5 من عناصرنا واقتادتهم إلى مكان مجهول" .



وبينوان ان "الدبابات الإسرائيلية استهدفت مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع وأضرمت النيران فيها".