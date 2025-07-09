الدفاع المدني بغزة: كثافة القصف تمنع طواقمنا من إنقاذ مفقودين

الوكيل الإخباري- قال الدفاع المدني في غزة للجزيرة "كثافة القصف الإسرائيلي تمنع طواقمنا من إنقاذ مفقودين وعالقين في حي التفاح".

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وأضاف "محاصرون ومفقودون لا نستطيع تلبية نداءاتهم خشية القصف على حي التفاح".