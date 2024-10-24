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الدفاع المدني بغزة: ما يحدث في بيت لاهيا وجباليا كارثة

غزة
غزة
الخميس، 24-10-2024 07:08 م

الوكيل الإخباري-  قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل ان الاحتلال يرتكب مجازر بحق الأبرياء في محيط مستشفى كمال عدوان.

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وأضاف ان الاحتلال يفرض حصارا خانقا على المناطق التي تؤوي نازحين وعلى السكان منوها الى ان ما يحدث في بيت لاهيا وجباليا كارثة.

 
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