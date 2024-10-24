الدفاع المدني بغزة: ما يحدث في بيت لاهيا وجباليا كارثة

وأضاف ان الاحتلال يفرض حصارا خانقا على المناطق التي تؤوي نازحين وعلى السكان منوها الى ان ما يحدث في بيت لاهيا وجباليا كارثة.
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