الدفاع المدني بغزة: مجزرة جديدة في بيت لاهيا

08:29 م

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الوكيل الإخباري- أكد الدفاع المدني في غزة أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في بيت لاهيا، مشددا على أن محافظة شمال غزة باتت بلا خدمات طبية. اضافة اعلان





وقال مراسل الجزيرة إن 10 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

