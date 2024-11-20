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الدفاع المدني بغزة: نتعرض لاستهداف مباشر من طائرات الاحتلال

الدفاع المدني بغزة
الدفاع المدني بغزة
الأربعاء، 20-11-2024 02:38 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني وإصابة 3 آخرين بقصف إسرائيلي أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين من تحت أنقاض منزل في حي الصبرة جنوب غربي مدينة غزة.اضافة اعلان


وأضاف بصل أن طواقم الدفاع المدني تتعرض لاستهداف مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع.
 
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