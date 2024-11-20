الدفاع المدني بغزة: نتعرض لاستهداف مباشر من طائرات الاحتلال

وأضاف بصل أن طواقم الدفاع المدني تتعرض لاستهداف مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
قوات الاحتلال تقتحم مدينتي الخليل وجنين
-
المقاومة تفجر عبوة ناسفة في قوات الاحتلال بجنين
-
عاجل طائرات الاحتلال الحربية تشن حزاما ناريا على مدينة بيت لاهيا
-
دفاع مدني غزة: توقف عمل معظم مركباتنا لعدم توفر الوقود
-
نتنياهو يرفض توسيع صلاحيات فريق التفاوض مع حماس
-
الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة مروع
-
9 شهداء جراء قصف الاحتلال بيت لاهيا والبريج
-
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين