الدفاع المدني بغزة يحذر من كارثة إنسانية في القطاع

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل ان سكان قطاع غزة يعيشون بحالة إنسانية مأساوية وصعبة للغاية.

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وأضاف ان القطاع مُعرض لعدة منخفضات جوية، وهذا سيشكل خطورة بالغة على حياة مئات المواطنين الفلسطينيين.