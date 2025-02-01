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الدفاع المدني بغزة يحذر من كارثة إنسانية في القطاع

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 01-02-2025 08:09 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل ان سكان قطاع غزة يعيشون بحالة إنسانية مأساوية وصعبة للغاية.

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وأضاف ان القطاع مُعرض لعدة منخفضات جوية، وهذا سيشكل خطورة بالغة على حياة مئات المواطنين الفلسطينيين.


وبين ان كميات كبيرة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت منتشرة بالشوارع وتحت المنازل المدمرة والمباني الآيلة للسقوط.

 
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