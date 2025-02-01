الدفاع المدني بغزة يحذر من كارثة إنسانية في القطاع

وأضاف ان القطاع مُعرض لعدة منخفضات جوية، وهذا سيشكل خطورة بالغة على حياة مئات المواطنين الفلسطينيين.
وبين ان كميات كبيرة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت منتشرة بالشوارع وتحت المنازل المدمرة والمباني الآيلة للسقوط.
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