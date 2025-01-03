الدفاع المدني بغزة: 10 آلاف فلسطيني بالشمال بعد أن كانوا 200 ألف

واضاف "الاحتلال يريد أن يطبق خطة الجنرالات في منطقة شمالي قطاع غزة".
وبين "في شمال قطاع غزة الآن 10 آلاف شخص بعد أن كان يعيش به 200 ألف".
وتابع "نطالب بأن يرفع الاحتلال يده عن المنظومة الصحية ومنظومة الدفاع المدني".
-
أخبار متعلقة
-
إصابة فلسطيني في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا
-
50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
الاحتلال يطالب بإخلاء المستشفى الإندونيسي
-
19 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة
-
"الصحة العالمية" تطالب إسرائيل بالسماح للمرضى والجرحى بالسفر لخارج غزة
-
إصابة فلسطيني بالرصاص الحي قرب جدار الفصل العنصري ببلدة جيوس
-
الصحة الفلسطينية: 4200 وحدة دم وصلت إلى غزة ضمن حملة "دمنا واحد"
-
ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 في استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم المغازي