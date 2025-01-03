الدفاع المدني بغزة: 10 آلاف فلسطيني بالشمال بعد أن كانوا 200 ألف

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، للجزيرة "هناك 20 شخصا بالمستشفى الإندونيسي يعيشون ظروفا صعبة".

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واضاف "الاحتلال يريد أن يطبق خطة الجنرالات في منطقة شمالي قطاع غزة".



وبين "في شمال قطاع غزة الآن 10 آلاف شخص بعد أن كان يعيش به 200 ألف".