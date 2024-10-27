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الدفاع المدني بغزة: 100 ألف شخص محاصرون بشمال القطاع

غزة
غزة
الأحد، 27-10-2024 09:38 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل ان أكثر من 100 ألف فلسطيني في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا يتعرضون لحصار وقصف إسرائيلي.

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وأضاف ان الاحتلال يستهدف  كل من يحاول تقديم الخدمة إلى أهالي شمالي قطاع غزة.


وبين ان هناك الكثير من الناس لا نعرف عنهم شيئا وان الاحتلال يمارس سياسة الاستئصال العرقي في شمالي قطاع غزة.

 
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