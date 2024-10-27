الدفاع المدني بغزة: 100 ألف شخص محاصرون بشمال القطاع

وأضاف ان الاحتلال يستهدف كل من يحاول تقديم الخدمة إلى أهالي شمالي قطاع غزة.
وبين ان هناك الكثير من الناس لا نعرف عنهم شيئا وان الاحتلال يمارس سياسة الاستئصال العرقي في شمالي قطاع غزة.
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