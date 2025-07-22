الدفاع المدني بغزة: 2.3 مليون شخص بلا خبز

وأضاف "خاطبنا العالم مرارا وتكرارا التدخل لوقف المجاعة التي تفتك بنا".
وبين "نقول لكم بشكل واضح إن أطفال غزة يموتون جوعا بالمعنى الحرفي للكلمة".
وكشف ان 2.3 مليون شخص هم كل سكان القطاع لا يجدون لقمة خبز.
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