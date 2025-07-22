الدفاع المدني بغزة: 2.3 مليون شخص بلا خبز

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة انه لا يوجد سوى الألم والدموع والمجاعة في غزة.

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وأضاف "خاطبنا العالم مرارا وتكرارا التدخل لوقف المجاعة التي تفتك بنا".



وبين "نقول لكم بشكل واضح إن أطفال غزة يموتون جوعا بالمعنى الحرفي للكلمة".