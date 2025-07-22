الثلاثاء 2025-07-22 03:07 م
 

الدفاع المدني بغزة: 2.3 مليون شخص بلا خبز

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 22-07-2025 01:47 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة انه لا يوجد سوى الألم والدموع والمجاعة في غزة.

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وأضاف "خاطبنا العالم مرارا وتكرارا التدخل لوقف المجاعة التي تفتك بنا".


وبين "نقول لكم بشكل واضح إن أطفال غزة يموتون جوعا بالمعنى الحرفي للكلمة".


وكشف ان 2.3 مليون شخص هم كل سكان القطاع لا يجدون لقمة خبز.

 
 
gnews

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