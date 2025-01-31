 
الجمعة 2025-01-31 04:40 م
 

الدفاع المدني في غزة: فقدنا نحو 85% من منشآتنا ومعداتنا

الدفاع المدني في غزة
الدفاع المدني في غزة
الجمعة، 31-01-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-   قال الدفاع المدني في غزة "فقدنا خلال العدوان الإسرائيلي نحو 85% من منشآتنا ومعداتنا".

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وأضاف "نناشد الوسطاء الضغط على الاحتلال للسماح بإدخال المعدات اللازمة".


وبين "ملتزمون بتقديم خدماتنا الإنسانية رغم التقصير الدولي في إمدادنا بالوقود والمعدات".

 
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