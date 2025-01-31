الدفاع المدني في غزة: فقدنا نحو 85% من منشآتنا ومعداتنا

الوكيل الإخباري- قال الدفاع المدني في غزة "فقدنا خلال العدوان الإسرائيلي نحو 85% من منشآتنا ومعداتنا".

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وأضاف "نناشد الوسطاء الضغط على الاحتلال للسماح بإدخال المعدات اللازمة".