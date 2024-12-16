الدفاع المدني في غزة يستنكر ادعاءات إسرائيل لتبرير استهداف مركزه بالنصيرات

واستهجن الدفاع المدني في بيان صحفي، صدر اليوم الاثنين، محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة زج وتشويه دور جهاز الدفاع المدني المعلوم وهدفه الإنساني النبيل، ليبرر كاذبا للعالم ادعاءاته باستهداف طواقم الدفاع المدني، وغفل أن جيشه دمر معظم مقراته ومركباته منذ الأيام الأولى للحرب، ومنع طواقمه من ممارسة عملها في شمال قطاع غزة، ما يدلل على رفضه المطلق لوجود أي خدمات إنسانية أو طبية.
وتساءل الدفاع المدني بماذا يبرر جيش الاحتلال استهدافه طواقمنا 17 مرة أثناء عملها داخل المباني التي يقصفها وأثناء عمليات إنقاذ الأطفال؟ هل تلك الأماكن تعتبر "تجمعات إرهابية" يستوجب استهدافها؟!
وشدد البيان على أن مراكز جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة والأماكن التي تقيم فيها طواقمه هي معلومة للمنظمات الإنسانية، وجميعها أماكن مفتوحة لجأت إليها طواقمه بعد أن دمرها جيش الاحتلال.
بترا
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