الدفاع المدني في غزة يعلن ارتفاع حصيلة الضربات الإسرائيلية إلى 91 شهيدا الاثنين

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الوكيل الإخباري- أعلن الدفاع المدني في غزة أن 91 شخصا استشهدوا بضربات وهجمات الاثنين مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي عملياته في القطاع الفلسطيني. اضافة اعلان





وقال مدير الإمداد الطبي في الجمعية محمد المغير إن الحصيلة تشمل شهداء سقطوا منذ فجر الاثنين.



وكانت الحصيلة السابقة للدفاع المدني تفيد باستشهاد 52 شخصا.