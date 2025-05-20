الدفاع المدني في غزة يعلن ارتفاع حصيلة الضربات الإسرائيلية إلى 91 شهيدا الاثنين

وقال مدير الإمداد الطبي في الجمعية محمد المغير إن الحصيلة تشمل شهداء سقطوا منذ فجر الاثنين.
وكانت الحصيلة السابقة للدفاع المدني تفيد باستشهاد 52 شخصا.
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