 
الأربعاء 2025-03-05 02:03 ص
 

الدفاع المدني يعلن انتشال جثامين 48 فلسطينيا شمال قطاع غزة

غزة
غزة
الأربعاء، 05-03-2025 01:46 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة عن انتشال جثامين 48 فلسطينيا من مقبرة عشوائية في شمالي القطاع.اضافة اعلان


وذكر الجهاز، في بيان، أمس الثلاثاء أن "طواقمنا نقلت 48 جثمانا من مقبرة عشوائية في محيط مستشفى كمال عدوان، بينهم 22 جثمانا مجهولي الهوية".

وأضاف البيان أن الجثامين المنتشلة سيتم دفنها في مقبرة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين

غزة

فلسطين الدفاع المدني يعلن انتشال جثامين 48 فلسطينيا شمال قطاع غزة

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

عربي ودولي السعودية: نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الشرع لـ السيسي: حريصون على بدء صفحة جديدة من العلاقات

هيئة الخدمة تنشر الكشف التنافسي التجريبي - رابط

أخبار محلية هيئة الخدمة تنشر الكشف التنافسي التجريبي - رابط

غزة

فلسطين حماس ترحب بالموقف العربي الرافض محاولات التهجير وبالخطة العربية لإعادة إعمار غزة

القمة العربية

عربي ودولي الرئاسة المصرية: القادة العرب أعلنوا دعم خطة مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير

الأمن العام

أخبار محلية الأمن يكشف ملابسات اختلاق جريمة في الزرقاء



 




الأكثر مشاهدة