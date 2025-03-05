الدفاع المدني يعلن انتشال جثامين 48 فلسطينيا شمال قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة عن انتشال جثامين 48 فلسطينيا من مقبرة عشوائية في شمالي القطاع. اضافة اعلان





وذكر الجهاز، في بيان، أمس الثلاثاء أن "طواقمنا نقلت 48 جثمانا من مقبرة عشوائية في محيط مستشفى كمال عدوان، بينهم 22 جثمانا مجهولي الهوية".



وأضاف البيان أن الجثامين المنتشلة سيتم دفنها في مقبرة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.