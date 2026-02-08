الأحد 2026-02-08 09:46 ص

الدفعة الخامسة من المرضى العائدين إلى غزة تصل إلى معبر رفح

مسعفون داخل سيارات الإسعاف المصرية
الوكيل الإخباري-   أفادت قناة القاهرة الإخبارية، صباح الأحد، بأن الدفعة الخامسة من العائدين إلى غزة قد وصلت إلى معبر رفح لإتمام إجراءات الدخول إلى القطاع.اضافة اعلان


ومنذ إعادة افتتاحه الأسبوع الماضي، يشهد معبر رفح مغادرة عدد محدود من المرضى ومرافقيهم، رغم حاجة نحو 18,500 مريض وجريح إلى تلقي العلاج في الخارج.
 
 


مسعفون داخل سيارات الإسعاف المصرية

