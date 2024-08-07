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الدويري: طريقة عمل المقاومة تجعل من الصعب التكهن بموعد انتهاء الحرب

فايز الدويري
فايز الدويري




 

الأربعاء، 07-08-2024 12:01 م
الوكيل الإخباري-  قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إنه لا أحد يمكنه تحديد وقت لتوقف الحرب في قطاع غزة، لأن المقاومة غيرت طريقتها في التعامل، مما يجعلها قادرة على خوض معركة طويلة.

وأضاف الدويري -في تحليله المشهد العسكري بالقطاع- أن إسرائيل وكل المحللين العسكرييين كانوا يعتقدون أن الحرب لن تتجاوز شهرا، لكن المقاومة أثبتت أن لديها فهما يجعلها قادرة على إدارة معركة طويلة واستفادت من التجارب وغيرت تعاملها في كل مرحلة عن الأخرى.

وأشار إلى أن معركة رفح جنوبي القطاع دخلت شهرها الثالث، ومع ذلك لا يمكن التكهن بموعد توقفها لأنه لا توجد سيطرة فعلية من جانب إسرائيل بسبب اقتصاد المقاومة في جهدها وقوتها، فضلا عن إعادة بناء القوة من حيث الأفراد والعتاد، مما يمنحها قدرة على تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال.
gnews

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