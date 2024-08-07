الدويري: طريقة عمل المقاومة تجعل من الصعب التكهن بموعد انتهاء الحرب

وأضاف الدويري -في تحليله المشهد العسكري بالقطاع- أن إسرائيل وكل المحللين العسكرييين كانوا يعتقدون أن الحرب لن تتجاوز شهرا، لكن المقاومة أثبتت أن لديها فهما يجعلها قادرة على إدارة معركة طويلة واستفادت من التجارب وغيرت تعاملها في كل مرحلة عن الأخرى.
وأشار إلى أن معركة رفح جنوبي القطاع دخلت شهرها الثالث، ومع ذلك لا يمكن التكهن بموعد توقفها لأنه لا توجد سيطرة فعلية من جانب إسرائيل بسبب اقتصاد المقاومة في جهدها وقوتها، فضلا عن إعادة بناء القوة من حيث الأفراد والعتاد، مما يمنحها قدرة على تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال.
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