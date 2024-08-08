الدويري: عملية الفراحين تظهر إعادة القسام بناء قوتها البشرية والعسكرية

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الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن العملية التي نفذتها المقاومة في منطقة الفراحين شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة تعكس قدرة الفصائل على قراءة تفكير جيش الاحتلال واختيار السلاح والوقت المناسبين لكل عملية، وتؤكد حديثها عن إعادة بناء قوتها.





ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورا لإيقاع قوة إسرائيلية راجلة في المنطقة التي هجّر الاحتلال أهلها قبل شهور، وقالت إنها تمت بعبوة "سجيل" تمت صناعتها من مخلفات أسلحة الاحتلال.





وأدت العملية إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوة، وقامت عربات مدرعة بنقلهم من موقع العملية حسب ما ظهر في الفيديو.





وفي تحليل للعملية، قال الدويري إن العملية تؤكد مصداقية الناطق العسكري للقسام أبو عبيدة عندما قال مؤخرا إن المقاومة أعادت بناء نفسها بشريا وعسكريا، مشيرا إلى أن التفجير تم في منطقة دخلتها قوات الاحتلال في أول أيام العملية البرية بخان يونس في مايو/أيار الماضي.