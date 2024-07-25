الدويري: نتنياهو كاذب وعملية خان يونس لاستكمال التدمير

الوكيل الإخباري - قلل الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي زعم فيها أن "عدد الضحايا في حرب غزة هو الأقل في تاريخ حروب المدن"، وذلك خلال خطابه في الكونغرس الأميركي.



وخلال تحليله المشهد العسكري في غزة، استهجن الدويري تصريحات نتنياهو بشدة، مستدلا بحجم التدمير في أحياء مدينة غزة وشمالها، إضافة إلى ما حدث في منطقة المواصي بخان يونس جنوبا.



ولفت إلى أن إسرائيل قتلت نحو 40 ألف فلسطيني وأصابت 90 ألفا في غزة -جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين- إلى جانب أن الأرقام التي يعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميا تفوق أعداد مقاتلي المقاومة الإجمالية.



وتساءل قائلا "هل أصدق نتنياهو وأكذب الفيديوهات؟"، لافتا في الوقت عينه إلى عمليات التهجير الممنهجة وقصف مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وغيرها مما يطلق عليها "مناطق آمنة".



وبشأن العملية المستمرة شرق خان يونس، يعتقد الخبير الإستراتيجي أن لا هدف منها سوى تدمير ما لم يتم تدميره سابقا مثلما حدث في عمليات الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين في مدينة غزة ومخيم جباليا شمالا.



ونبه إلى أن الاحتلال يتخذ من البحث عن قادة مقاومة وأسرى محتجزين وأنفاق ذريعة لاستكمال عملية التدمير في قطاع غزة وقتل أي مقومات للحياة فيه.



ومنذ صباح الاثنين الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا ومدفعيا مكثفا على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، وذلك للمرة الأولى منذ انسحابه من المدينة في أبريل/نيسان الماضي.



بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد 129 فلسطينيا وإصابة أكثر من 416 آخرين، خلال 3 أيام من العملية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على خان يونس.