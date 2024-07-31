الدويري يعلق على اغتيال هنية

الوكيل الاخباري - علق الخبير العسكري والإستراتيجي فايز الدويري، على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".

وقال في تدوينة عبر منصة "إكس": "نتنياهو نجح تكتيكياً وعملياتياً في الأيام الأخيرة ( قصف ميناء الحديدة ، إغتيال فؤاد شكر القائد العسكري الأول في حزب الله وثالثاً اغتيال إسماعيل هنية)".



وأضاف أن نتنياهو يشن عمليات الاغتيال؛ مستغلاً ضعف البيت الأبيض وعدم قدرته على ممارسة أي نوع من الضغط عليه، وفي ظل موقف عربي بائس وموقف دولي لا مبالي.



وأشار: "لذا لم يعدّ الحديث عن أي إتفاق مجدياً أو ذا قيمة، الخيار الوحيد هو توحيد الجهد وتصعيد العمل المقاوم في كل الساحات".