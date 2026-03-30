الإثنين 2026-03-30 11:13 م

الرئاسة الفلسطينية: إقرار قانون إعدام الأسرى جريمة حرب

الإثنين، 30-03-2026 10:24 م

الوكيل الإخباري-   أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة هذا القانون بأنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بما تكفله من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، ومخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت الرئاسة، في بيان صادر عنها، أن هذا القانون يعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية كافة، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.


وشددت الرئاسة على أن هذه القوانين والإجراءات لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو النيل من صموده، ولن تثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع ونضاله من أجل نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


وثمنت الرئاسة الفلسطينية البيان الصادر عن عدد من الدول الذي يطالب إسرائيل بالتخلي عن مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" والذي ينسجم مع مبادئ القانون الدولي.

 
 


أحدث الأخبار

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب: أمن الأردن والخليج واحد ونقف خلف الملك والجيش لحماية الوطن

الرئاسة الفلسطينية

فلسطين الرئاسة الفلسطينية: إقرار قانون إعدام الأسرى جريمة حرب

جلالة الملك عبد الله الثاني في مقابلة خاصة مع بي بي سي

أخبار محلية تقارير إعلامية إسرائيلية: الملك رفض عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

علما ايران والولايات المتحدة

عربي ودولي البيت الأبيض: محادثات إيران تحرز تقدما على الرغم من الموقف المعلن

مجلس عمداء الجامعة الأردنية يعلن عن تعديل التقويم الجامعي

أخبار محلية الجامعةُ الأردنيّة تُعلِن عن قرارات هامة بعد بلاغ رئيس الوزراء

علم العراق

أخبار محلية اعلان هام من سفارة العراق في عمان

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

سجن عوفر العسكري الإسرائيلي

فلسطين الكنيست الإسرائيلي يصوت لصالح قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين



 






الأكثر مشاهدة