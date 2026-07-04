الرئاسة الفلسطينية تُحذر من تطورات خطيرة في الضفة الغربية

وقال أبو ردينة، في بيان صحفي نشرته "وفا": "نطالب المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، باتخاذ مواقف عملية تُجبر دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف جرائمها المستمرة سواء من جيش الاحتلال أو من المستوطنين الإرهابيين."
وحمّل الناطق الرسمي حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التدهور الخطير، مشدداً على أن هذه الاعتداءات الدموية لا تنفصل عن حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري المستمرة في غزة منذ ألف يوم، بهدف تصفية المشروع الوطني الفلسطيني وفرض سياسة الأمر الواقع الاستعمارية، في انتهاك صارخ وفاضح لكافة المواثيق والقوانين الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2334.
وختم أبو ردينة بالقول: "ستبقى المنطقة، التي تتعرض لمنعطف تاريخي خطير من خلال استمرار الحروب والفوضى بسبب سياسات الاحتلال وعدم الالتزام بالشرعية العربية والدولية والقانونية، على حافة الهاوية."
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