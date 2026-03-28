الرئاسة الفلسطينية تحذّر من خطورة استمرار الحرب على قطاع غزة

الوكيل الإخباري- حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، السبت، من خطورة استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدا أن استمرار هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة سيُبقي جميع حروب المنطقة بلا جدوى.





وأشار إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قامت قوات الاحتلال بقتل 694 فلسطينيا، إلى جانب عدم الالتزام بإدخال المساعدات الإنسانية، ما فاقم من الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال أبو ردينة، إن الضفة الغربية تشهد تصعيدا خطيرا من قبل قوات الاحتلال، من خلال مواصلة اعتداءات المستوطنين، التي تتم بحماية جيش الاحتلال مستغلة الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة.



وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن هذه التصرفات غير المسؤولة لن تجلب الأمن أو الاستقرار لأحد، وأن جميع الحروب التي تشن في المنطقة ستبقى بلا جدوى مادامت القضية الفلسطينية لم تحل وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.



ودعا أبو ردينة، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، إلى إجبار الاحتلال على وقف حربه ضد الشعب الفلسطيني، وإلزامه بتثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، ووقف اعتداءات المستوطنين، إذا كان حقا جاد في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتجنيبها المزيد من الحروب التي لا فائدة منها.





