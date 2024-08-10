الرئاسة الفلسطينية تدين المجزرة وتحمل أميركا والاحتلال المسؤولية

الوكيل الإخباري- أدانت الرئاسة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بمدرسة تؤوي آلاف النازحين في حي الدرج بقطاع غزة، وقالت إنها تحمل الإدارة الأميركية والاحتلال المسؤولية عنها.



