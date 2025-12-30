الرئاسة الفلسطينية ترحب بإصرار ترامب على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

01:13 م

الوكيل الإخباري- قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الثلاثاء، إن الرئاسة الفلسطينية ترحب بإصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. اضافة اعلان





كما رحب الرئاسة الفلسطينية بإصرار الرئيس ترامب على ضرورة وقف ما تتعرض له الضفة الغربية من اعتداءات، وبناء استيطاني، ومحاولات تقويض السلطة، واستمرار احتجاز أموال الشعب الفلسطيني".

