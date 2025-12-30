الرئاسة الفلسطينية ترحب بإصرار ترامب على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

كما رحب الرئاسة الفلسطينية بإصرار الرئيس ترامب على ضرورة وقف ما تتعرض له الضفة الغربية من اعتداءات، وبناء استيطاني، ومحاولات تقويض السلطة، واستمرار احتجاز أموال الشعب الفلسطيني".
