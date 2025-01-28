الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بوقف "العبث" الإسرائيلي بالضفة

وحذرت الرئاسة من تداعيات "استمرار الحرب المتواصلة على الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال التي بدأت بشن المرحلة الثانية من الحرب على الضفة الغربية بالعدوان على محافظة طولكرم، الذي أدى إلى استشهاد مواطنين، وتدمير ممنهج للبنية التحتية وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في المحافظة".
بينما قالت هيئة البث العبرية الرسمية الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي وسّع عمليته العسكرية التي بدأها في جنين شمال الضفة قبل 7 أيام، لتشمل طولكرم ومخيمها، وسط غارات جوية.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
-
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قفين شمالي طولكرم
-
الأونروا تستعد لوقف عملياتها في القدس الشرقية بعد حظر إسرائيلي
-
قوات الاحتلال تجبر عشرات العائلات على إخلاء منازلها بطولكرم
-
الاحتلال يعرقل احتفالات الفلسطينيين بذكرى الإسراء والمعراج
-
خلافات حادة بين عائلات أسرى غزة وبن غفير
-
عودة أكثر من 300 ألف نازح الاثنين إلى محافظات غزة والشمال
-
إلغاء رحلة لوزير إسرائيلي إلى بروكسل خشية اعتقاله