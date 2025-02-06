الرئاسة الفلسطينية: حقوق الشعب غير قابلة للتفاوض أو المساومة

الوكيل الإخباري- قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة.

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