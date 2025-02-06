 
الخميس 2025-02-06 05:27 م
 

الرئاسة الفلسطينية: حقوق الشعب غير قابلة للتفاوض أو المساومة

الرئاسة الفلسطينية
الرئاسة الفلسطينية
الخميس، 06-02-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة.

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وأضاف أبو ردينة في بيان اليوم الخميس أن الشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات الجسام دفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة، وحفاظاً على قراره الوطني المستقل الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لن يتنازل عن شبر من أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

 
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