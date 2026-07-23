الرئاسة الفلسطينية: ما يجري في المسجد الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا

الوكيل الإخباري- أدانت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، اقتحام المستوطنين، يتقدمهم وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وعضو الكنيست عميت هليفي، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأداء طقوس تلمودية في باحاته، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم.

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