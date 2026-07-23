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الرئاسة الفلسطينية: ما يجري في المسجد الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا

بذريعة الحرب.. استمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ 35 على التوالي
الرئاسة الفلسطينية: ما يجري في المسجد الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا
 
الخميس، 23-07-2026 12:18 م

الوكيل الإخباري-   أدانت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، اقتحام المستوطنين، يتقدمهم وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وعضو الكنيست عميت هليفي، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأداء طقوس تلمودية في باحاته، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم.

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وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن ما يجري في المسجد الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا يندرج في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة فيه، ومحاولات لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

 
 


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