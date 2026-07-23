الرئاسة الفلسطينية: ما يجري في المسجد الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن ما يجري في المسجد الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا يندرج في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة فيه، ومحاولات لتقسيمه زمانيا ومكانيا.
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