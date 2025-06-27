الرئاسة الفلسطينية: نحمّل الاحتلال مسؤولية هجمات المستوطنين والمذابح والتجويع

الوكيل الإخباري- حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الجمعة، من استمرار حرب الإبادة الجماعية والتجويع التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتي تترافق مع الإرهاب المنظم الذي يشنه المستوطنون على القرى والبلدات والمدن في الضفة الغربية، وآخرها هجومهم على كفر مالك وترمسعيا وصوريف ومسافر يطا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين العزّل، وتدمير للممتلكات العامة والخاصة

اضافة اعلان