الرئاسة الفلسطينية: نحن على أرضنا ولن نسمح لأحد بتنفيذ أي مؤامرة

وأضاف أبو ردينة، أن الفلسطينيين سيسقطون أي مؤامرة كما أسقطوا صفقة القرن، وفق قناة المملكة.
وأكد وجود "تنسيق أردني فلسطيني على مدار الساعة وموقفنا واحد"، مضيفا أن "أمن الأردن كأمن فلسطين".
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