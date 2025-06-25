الرئيس الإسرائيلي يقر بصعوبة الوضع الميداني في غزة

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الوكيل الإخباري- أقر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بصعوبة الوضع الميداني في قطاع غزة.

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وقال هرتسوغ: صباح مؤلم علمنا فيه بمقتل الجنود في معارك خان يونس.