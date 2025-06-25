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الرئيس الإسرائيلي يقر بصعوبة الوضع الميداني في غزة

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أرشيفية
 
الأربعاء، 25-06-2025 08:01 ص

الوكيل الإخباري- أقر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بصعوبة الوضع الميداني في قطاع غزة.

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وقال هرتسوغ: صباح مؤلم علمنا فيه بمقتل الجنود في معارك خان يونس.


وأضاف ان الوضع الميداني في غزة صعب والمعارك ضارية والعبء لا يحتمل.

 
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