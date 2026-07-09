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الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتحديد 28 تشرين الثاني موعدا للانتخابات التشريعية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
محمود عباس
 
الخميس، 09-07-2026 03:16 م

الوكيل الإخباري-   أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا حدد فيه السبت الموافق 28 تشرين الثاني المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.

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ونص المرسوم الرئاسي، على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.

 
 


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