الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتحديد 28 تشرين الثاني موعدا للانتخابات التشريعية

الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا حدد فيه السبت الموافق 28 تشرين الثاني المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.

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