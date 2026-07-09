الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتحديد 28 تشرين الثاني موعدا للانتخابات التشريعية

ونص المرسوم الرئاسي، على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.
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