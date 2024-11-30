 
السبت 2024-11-30 01:25 م
 

الرئيس الفنزويلي: فلسطين أكثر قضية إنسانية محقة

مادورو في كلمته خلال المؤتمر الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
مادورو في كلمته خلال المؤتمر الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
السبت، 30-11-2024 10:29 ص
الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن القضية الفلسطينية أكثر قضية محقة للإنسانية.اضافة اعلان


وأكد مادورو، في كلمته خلال "المؤتمر الدولي للتضامن مع فلسطين"، الذي عقد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أن بلاده ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية بأقوى السُبل.

وأضاف: "إذا نظرتم إلى أسباب النضالات منذ القرن الماضي من أجل خلق عالم عادل، فإن القضية الفلسطينية أكثر قضية محقة للإنسانية".

وشدد على أن بلاده تدعم بكل تصميم حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقبلية.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

صناديق المساعدات والإمدادات الإنسانية من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المتجهة إلى غزة

أخبار محلية الأردن يسير 50 شاحنة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة

تعبيرية

المرأة والجمال فوائد القرفة للشعر... وصفات مضمونة بمواد طبيعية 100%

ا

أخبار محلية الحكومة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الأول بقيمة صفر

نقود

أخبار محلية التنمية والتشغيل : تمويل 95 مشروعا بعجلون بقروض وصلت الى مليون و262 ألف دينار منذ مطلع العام

جنود إسرائيليون يقفون بجانب شاحنة مليئة بمعتقلين فلسطينيين في قطاع غزة

فلسطين تحذيرات من تصاعد وفيات المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل

مهرجان الزيتون

أخبار محلية جوائز تحفيزية للمشاركين وزوار مهرجان الزيتون الوطني الـ24

ا

فلسطين الدفاع المدني بغزة ينعى استشهاد أحد عناصره في جباليا

مسيرة إسرائيلية

عربي ودولي على الرغم من وقف إطلاق النار .. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان



 




الأكثر مشاهدة