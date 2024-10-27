الرئيس المصري: محادثات لوقف النار في غزة ستنعقد بغضون 10 أيام

الوكيل الإخباري- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن القاهرة اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة يومين في غزة لتبادل أربع محتجزين إسرائيليين مع بعض السجناء الفلسطينيين.

اضافة اعلان



وأضاف السيسي "مصر في خلال الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين يتم (خلالهما) تبادل أربع محتجزين مع أسرى".