الرئيس المصري: محادثات لوقف النار في غزة ستنعقد بغضون 10 أيام

وأضاف السيسي "مصر في خلال الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين يتم (خلالهما) تبادل أربع محتجزين مع أسرى".
وأردف "ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولا إلي إيقاف كامل لإطلاق النار".
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