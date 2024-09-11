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الرعاية الصحية في غزة بوضع كارثي

غزة
غزة
الأربعاء، 11-09-2024 03:57 م

الوكيل الإخباري-  قال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود للجزيرة ان وضع الرعاية الصحية في غزة كارثي.

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وأضاف "أنشأنا مستشفى ميدانيا وهو لا يحل محل المستشفيات العادية".


وبين  أنه يرى انتشارا واسعا للأمراض المعدية بسبب وضع المنظومة الصحية.

 
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