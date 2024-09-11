الرعاية الصحية في غزة بوضع كارثي

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود للجزيرة ان وضع الرعاية الصحية في غزة كارثي.

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وأضاف "أنشأنا مستشفى ميدانيا وهو لا يحل محل المستشفيات العادية".