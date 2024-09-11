الرعاية الصحية في غزة بوضع كارثي

وأضاف "أنشأنا مستشفى ميدانيا وهو لا يحل محل المستشفيات العادية".
وبين أنه يرى انتشارا واسعا للأمراض المعدية بسبب وضع المنظومة الصحية.
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