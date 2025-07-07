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الرفض الإسرائيلي لإدخال لمساعدات لغزة بحرية يعوق محادثات الهدنة

الرفض الإسرائيلي لإدخال لمساعدات لغزة بحرية يعوق محادثات الهدنة
فلسطينيون يجمعون ما تبقى من إمدادات الإغاثة من مركز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية في رفح
 
الإثنين، 07-07-2025 08:32 م
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر فلسطينية، الاثنين، إن رفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بحرية وأمان يظل العقبة الرئيسية أمام إحراز تقدم في المحادثات التي تستضيفها قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع.اضافة اعلان


وانتهت جلسة ثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بعد ظهر الاثنين، في الدوحة "من دون تحقيق اختراق"، على ما أفاد مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه: "انتهت بعد ظهر اليوم جلسة المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة"، لافتا إلى أنه "لم يتم حقيق اختراق في اللقاء الصباحي لكن المفاوضات سوف تستمر".
 
 
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