السابع من أكتوبر وبعد عام .. من يوقف نزيف الدم في غزة ولبنان ؟

المقاومة ومن خلال الهجوم المباغت تمكنت من القضاء على كافة مقرات فرقة غزة الإسرائيلية ، والتي ارتكبت بحق أهالي القطاع الفظائع عبر تواجدها في محيط غلاف غزة ، ليقتل المقاومون ويأسروا كافة أفراد وعناصر الفرقة في هذا الهجوم المباغت .
وكانت حصيلة الهجوم الذي نفذته المقاومة في ذاك اليوم ، مقتل أكثر من 1200 مستوطن وجندي في المستوطنات المحيطة بغزة ، إضافة لأسر أكثر من 250 أسيراً وأسيرة ، كما تسبب الهجوم بتحطيم المنظومة الأمنية الشديدة التي كان يتغنى بها الاحتلال وأسطورة الجيش الذي لا يقهر .
رداً على الهجوم قام الاحتلال بشن حرب برية وجوية وبحرية على قطاع غزة تسببت باستشهاد ما يزيد على 41 ألف شهيد وإصابة أكثر من 96 ألف فلسطيني في قطاع غزة ، إضافة لآلاف المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض ، حيث لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم حتى الآن.
حاولت العديد من الدول العربية والغربية الضغط على إسرائيل وحركة حماس تجاه التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ، إلا أن إسرائيل كانت في كل مرة تضع شروطاً تعجيزية لوقف هذه المفاوضات والانسحاب والتملص منها تدريجياً نحو استكمال الحرب والعدوان والمجازر والتهجير المستمر في القطاع منذ عام كامل .
كما تسببت الحرب بحسب اعتراف الاحتلال بمقتل 726 جنديا إسرائيليا في هذه الحرب ، حيث قتل 380 منهم في هجوم السابع من أكتوبر ، فيما لقي 346 آخرين حتفهم في المعارك الضارية داخل غزة.
وأصيب 4576 جنديا صهيونياً في المعارك داخل قطاع غزة بعد التوغل البري ، كما قتل 56 جنديا نتيجة حوادث خلال العمليات لم يحددها جيش الاحتلال حتى الآن .
المقاومة وعبر حساباتها الموثقة على منصات التواصل اعلنت عن تدمير مئات الآليات والدبابات وناقلات الجند الصهيونية خلال الهجوم البري المستمر على قطاع غزة ، وهو الأمر الذي أجبر إسرائيل على طلب الإمداد العسكري مراراً وتكراراً من الولايات المتحدة الأمريكية للاستمرار في هذه الحرب البربرية على قطاع غزة .
وإلى هذه اللحظة لا يزال الدم الفلسطيني في غزة نازف وسط صمت عالمي مطبق تجاه ما يجري ، ودون أن يتم إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار على الرغم من صدور قرار من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار ، إلا أن الكيان الصهيوني لا يزال مستمراً في تجاهل القرارات والدعوات لوقف إطلاق النار ، بل وزيادة على العنجهية والبربرية قام الاحتلال مؤخراً بشن حرب أخرى في لبنان الجريح ، تسببت حتى الآن باستشهاد المئات وإصابة الآلاف .
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