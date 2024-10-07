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السابع من أكتوبر وبعد عام .. من يوقف نزيف الدم في غزة ولبنان ؟

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 07-10-2024 10:20 ص
الوكيل الإخباري-  يصادف اليوم الإثنين الموافق 7/10/2024 ذكرى مرور عام كامل على هجوم المقاومة في قطاع غزة على مستوطنات الغلاف، في أكبر هجوم عسكري تعرض له الاحتلال الإسرائيلي على مر تاريخه .اضافة اعلان


المقاومة ومن خلال الهجوم المباغت تمكنت من القضاء على كافة مقرات فرقة غزة الإسرائيلية ، والتي ارتكبت بحق أهالي القطاع الفظائع عبر تواجدها في محيط غلاف غزة ، ليقتل المقاومون ويأسروا كافة أفراد وعناصر الفرقة في هذا الهجوم المباغت .

وكانت حصيلة الهجوم الذي نفذته المقاومة في ذاك اليوم ، مقتل أكثر من 1200 مستوطن وجندي في المستوطنات المحيطة بغزة ، إضافة لأسر أكثر من 250 أسيراً وأسيرة ، كما تسبب الهجوم بتحطيم المنظومة الأمنية الشديدة التي كان يتغنى بها الاحتلال وأسطورة الجيش الذي لا يقهر .

رداً على الهجوم قام الاحتلال بشن حرب برية وجوية وبحرية على قطاع غزة تسببت باستشهاد ما يزيد على 41 ألف شهيد وإصابة أكثر من 96 ألف فلسطيني في قطاع غزة ، إضافة لآلاف المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض ، حيث لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم حتى الآن.

حاولت العديد من الدول العربية والغربية الضغط على إسرائيل وحركة حماس تجاه التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ، إلا أن إسرائيل كانت في كل مرة تضع شروطاً تعجيزية لوقف هذه المفاوضات والانسحاب والتملص منها تدريجياً نحو استكمال الحرب والعدوان والمجازر والتهجير المستمر في القطاع منذ عام كامل .

كما تسببت الحرب بحسب اعتراف الاحتلال بمقتل 726 جنديا إسرائيليا في هذه الحرب ، حيث قتل 380 منهم في هجوم السابع من أكتوبر ، فيما لقي 346 آخرين حتفهم في المعارك الضارية داخل غزة.
وأصيب 4576 جنديا صهيونياً في المعارك داخل قطاع غزة بعد التوغل البري ، كما قتل 56 جنديا نتيجة حوادث خلال العمليات لم يحددها جيش الاحتلال حتى الآن .

المقاومة وعبر حساباتها الموثقة على منصات التواصل اعلنت عن تدمير مئات الآليات والدبابات وناقلات الجند الصهيونية خلال الهجوم البري المستمر على قطاع غزة ، وهو الأمر الذي أجبر إسرائيل على طلب الإمداد العسكري مراراً وتكراراً من الولايات المتحدة الأمريكية للاستمرار في هذه الحرب البربرية على قطاع غزة .

وإلى هذه اللحظة لا يزال الدم الفلسطيني في غزة نازف وسط صمت عالمي مطبق تجاه ما يجري ، ودون أن يتم إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار على الرغم من صدور قرار من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار ، إلا أن الكيان الصهيوني لا يزال مستمراً في تجاهل القرارات والدعوات لوقف إطلاق النار ، بل وزيادة على العنجهية والبربرية قام الاحتلال مؤخراً بشن حرب أخرى في لبنان الجريح ، تسببت حتى الآن باستشهاد المئات وإصابة الآلاف .
 
gnews

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