السعودية تدين إعلان الاحتلال إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- - أدانت المملكة العربية السعودية، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، والمصادقة على فصل 13 حيًّا استيطانيًّا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.

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