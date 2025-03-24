السعودية تدين إعلان الاحتلال إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جددت السعودية رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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