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السعودية تدين إعلان الاحتلال إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين

علم السعودية
علم السعودية
 
الإثنين، 24-03-2025 10:16 م

الوكيل الإخباري-   - أدانت المملكة العربية السعودية، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، والمصادقة على فصل 13 حيًّا استيطانيًّا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جددت السعودية رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 
 
gnews

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