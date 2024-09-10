السعودية تدين استهداف مواصي خان يونس

الوكيل الإخباري- دانت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء استهداف الجيش الإسرائيلي لمنطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، مجددة دعوتها لوقف الحرب.

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وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "إدانة واستنكار السعودية الشديدين لاستهداف مواصي خان يونس، ما أودى بحياة وإصابة العشرات في اعتداء جديد ضمن سلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزل".

