السعودية تدين استهداف مواصي خان يونس

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "إدانة واستنكار السعودية الشديدين لاستهداف مواصي خان يونس، ما أودى بحياة وإصابة العشرات في اعتداء جديد ضمن سلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزل".
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