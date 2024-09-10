 
الثلاثاء 2024-09-10 05:09 م
 
 

السعودية تدين استهداف مواصي خان يونس

العلم السعودي
العلم السعودي
الثلاثاء، 10-09-2024 03:49 م

الوكيل الإخباري-   دانت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء استهداف الجيش الإسرائيلي لمنطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، مجددة دعوتها لوقف الحرب.

اضافة اعلان


وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "إدانة واستنكار السعودية الشديدين لاستهداف مواصي خان يونس، ما أودى بحياة وإصابة العشرات في اعتداء جديد ضمن سلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزل".

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

اقتصاد محلي المملكة ترفع جاهزيتها الكهربائية خلال الانتخابات

جانب من العملية الانتخابية

أخبار محلية المعايطة: نسبة التصويت ستكون حول المعدل العام للانتخابات السابقة

ق

منوعات بعد أن أُدين ظلماً بالقتل 16 سنة.. حصل على هذا التعويض الكبير في أمريكا

السفير الهنداوي

أخبار محلية السفير الهنداوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس النمساوي

تعبيرية

فلسطين 10 اصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال طولكرم

انتخابات - تعبيرية

أخبار محلية إحالة منتحل شخصية في اربد الاولى الى الادعاء العام

ارشيفية

عربي ودولي قصف يستهدف موقعين إسرائيليين في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

غا

تكنولوجيا زر التحكم في الكاميرا.. ميزة ثورية تخطف الأنظار في 'آيفون 16'



 


الأكثر مشاهدة





عاجل