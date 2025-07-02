السعودية تدين تصريحات إسرائيلية تدعو إلى فرض السيادة على الضفة

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جددت الوزارة التأكيد على موقف السعودية الرافض لأية محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وإلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية.
وأكدت دعم السعودية الكامل للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع.
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