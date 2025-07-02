السعودية تدين تصريحات إسرائيلية تدعو إلى فرض السيادة على الضفة

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لتصريحات أحد مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلية، التي دعا فيها إلى فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جددت الوزارة التأكيد على موقف السعودية الرافض لأية محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وإلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية.