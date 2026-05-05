الثلاثاء 2026-05-05 07:26 م

السعودية تُسلّم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار

الثلاثاء، 05-05-2026 05:19 م

الوكيل الإخباري-   سلّم السفير السعودي لدى الأردن، السفير غير المقيم والمفوّض لدى دولة فلسطين الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، الثلاثاء، المفوّض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" كريستيان ساوندرز، مساهمة المملكة العربية السعودية السنوية للوكالة بقيمة مليوني دولار، لدعم ميزانيتها وبرامجها وعملياتها في المنطقة.

وأكّد السفير السعودي حرص المملكة العربية السعودية، على نصرة القضية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم ميزانية وكالة (الأونروا) لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية والتعليمية والصحية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يواجهونها، منوها إلى الدور الحيوي للأونروا لتقديم الخدمات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف معاناته.

 
 


