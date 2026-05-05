السعودية تُسلّم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار

الوكيل الإخباري- سلّم السفير السعودي لدى الأردن، السفير غير المقيم والمفوّض لدى دولة فلسطين الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، الثلاثاء، المفوّض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" كريستيان ساوندرز، مساهمة المملكة العربية السعودية السنوية للوكالة بقيمة مليوني دولار، لدعم ميزانيتها وبرامجها وعملياتها في المنطقة.

