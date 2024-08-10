السعودية: ندين بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين

يجب وقف المجازر الجماعية بالقطاع الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال.
نستنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات.
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