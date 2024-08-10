السعودية: ندين بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين

الوكيل الإخباري- أدانت الخارجية السعودية بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين شرق غزة.



يجب وقف المجازر الجماعية بالقطاع الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال.

نستنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات.



