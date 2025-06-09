السفينة مادلين وصلت إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بعد اعتراضها

ودخل القارب إلى الميناء حوالي الساعة 20:45 (17:45 ت غ) بمرافقة سفينتين تابعتين للبحرية الإسرائيلية.
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