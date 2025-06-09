السفينة مادلين وصلت إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بعد اعتراضها

الوكيل الإخباري- وصلت السفينة مادلين مساء الاثنين إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، بعد أن اعترضتها إسرائيل أثناء محاولتها الوصول إلى قطاع غزة وهي تحمل مساعدات إنسانية وعلى متنها 12 ناشطا مؤيدين للقضية الفلسطينية.

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