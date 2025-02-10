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السلطة الفلسطينية تجري تغييرات في صرف رواتب الأسرى

محمود عباس
محمود عباس
الإثنين، 10-02-2025 08:14 م

الوكيل الإخباري-   أفاد موقع أكسيوس عن مسؤول فلسطيني ان الرئيس الفلسطيني ألغى القوانين التي كانت تحول المخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.

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وأضاف ان السلطة أبلغت إدارة ترامب مسبقا بخطوة إلغاء تحويل المخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.

 
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