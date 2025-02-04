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السلطة الفلسطينية تشكل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة

مجلس الوزراء الفلسطيني
مجلس الوزراء الفلسطيني
الثلاثاء، 04-02-2025 04:21 م

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني.

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وقال مصطفى إن القرار يأتي تأكيداً على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية.

وشدد على أن "الحكومة ضمن جهودها المستمرة بالتنسيق مع الأشقاء خاصة جمهورية مصر والأطراف المعنية، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس، تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل".

 
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