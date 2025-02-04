السلطة الفلسطينية تشكل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني.

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