السلطة الفلسطينية تطالب المجر باعتقال نتنياهو "وتسليمه للعدالة"

الوكيل الإخباري- طالبت السلطة الفلسطينية الخميس المجر بـ"القبض" على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور بودابست "وتسليمه للعدالة" بناء على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

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