السلطة الفلسطينية تطالب المجر باعتقال نتنياهو "وتسليمه للعدالة"
الخميس، 03-04-2025
04:08 م
https://www.alwakeelnews.com/story/726073
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الوكيل الإخباري-
طالبت السلطة الفلسطينية الخميس المجر بـ"القبض" على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور بودابست "وتسليمه للعدالة" بناء على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
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وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها إنها تطالب بودابست بـ"الالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الاوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن الجنائية الدولية بالقبض على المجرم بنيامين نتنياهو وتسليمه للعدالة فورا".