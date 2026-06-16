السلطة الفلسطينية تندد بقرار إقليم أرض الصومال افتتاح سفارة لها في القدس

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، إن افتتاح ما يسمى بـ"إقليم أرض الصومال" سفارة له في مدينة القدس المحتلة، إجراء استفزازي يتعارض مع الشرعية الدولية والقانون الدولي، وقرارات القمم العربية والإسلامية، ويعد موقفا خارجا عن الإجماع العربي والإسلامي والدولي واعتداء على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

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