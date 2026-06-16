السلطة الفلسطينية تندد بقرار إقليم أرض الصومال افتتاح سفارة لها في القدس

وندد الشيخ في بيان له اليوم الثلاثاء بهذه الخطوة الاستفزازية، مجددا التأكيد على التضامن الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم فلسطين الثابت لسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها.
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