 
الأربعاء 2025-01-01 11:52 م
 

السلطة الفلسطينية توقف بث الجزيرة وتجمد أعمال مكتبها

قناة الجزيرة
قناة الجزيرة
الأربعاء، 01-01-2025 11:15 م
الوكيل الإخباري-    قررت السلطة الفلسطينية وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة والعاملين معها ومكتبها في فلسطين.اضافة اعلان


وقالت وكالة الانباء الرسمية " وفا " ان اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، قررت وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.

واضافت : وجاء هذا القرار إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
 
gnews

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