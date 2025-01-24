السنوار يفاجئ الجميع فوق الأرض ويقود عمليات المقاومة ضد الاحتلال في غزة

الوكيل الإخباري- بث برنامج "ما خفي أعظم" الذي يبث على قناة الجزيرة، لقطات حصرية كشفت عنها القسام للمرة الأولى ليحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل استشهاده.

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وأظهرت اللقطات الحصرية أن السنوار كان فوق الأرض يقود عمليات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في رفح ومناطق أخرى.



كما أظهرت يحيى السنوار يتنقل في أكثر من منطقة بين الكمائن ويرفع معنويات المقاتلين من كتائب القسام.



وظهر السنوار وهو يجلس أثناء التخطيط لتنفيذ عمليات مع قائد كتيبة تل السلطان في رفح محمود حمدان الذي استشهد معه في رفح.



وبينت اللقطات يحيى السنوار في خطوط الجبهة وهو ينظر الى آلية إسرائيلية تم استهدافها واعطابها في حي تل السلطان برفح.

تغطية صحفية| قناة الجزيرة تعرض مشاهداً للقائد الشـــهيد يحيى الســنوار في قلب المعارك وبين مقاتلي المقـــاومة وتظهر اللقطات قيادته العديد من العمليات ضد الاحتلال في رفح جنوب القطاع pic.twitter.com/RPJ8JUNWcc January 24, 2025

الجزيرة