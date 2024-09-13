السنوار يوجه رسالة لنصر الله

10:18 ص

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الوكيل الإخباري- وجّه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، رسالة إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، شكره فيها على انخراط الحزب في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ضمن معركة طوفان الأقصى. اضافة اعلان





وأعلن المكتب الإعلامي لحزب الله عن الرسالة صباح الجمعة، وهي تأتي بعد نحو شهر من تولّي السنوار رئاسة الحركة خلفا لرئيسها السابق إسماعيل هنية الذي اغتيل بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي.



وأكد السنوار أن الحركة ستبقى كما كانت دوما ثابتة على درب الوفاء لدماء الشهداء، وأن المبادئ السامية التي ‏كان يدعو لها هنية "ستظل ثابتة وحاضرة وتمضي عليها حركتنا ومجاهدونا".