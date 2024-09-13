السنوار يوجه رسالة لنصر الله

وأعلن المكتب الإعلامي لحزب الله عن الرسالة صباح الجمعة، وهي تأتي بعد نحو شهر من تولّي السنوار رئاسة الحركة خلفا لرئيسها السابق إسماعيل هنية الذي اغتيل بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي.
وأكد السنوار أن الحركة ستبقى كما كانت دوما ثابتة على درب الوفاء لدماء الشهداء، وأن المبادئ السامية التي كان يدعو لها هنية "ستظل ثابتة وحاضرة وتمضي عليها حركتنا ومجاهدونا".
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