السياسي جدعون ساعر ينضم لحكومة نتنياهو

وقال مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو ذكر أن النائب المعارض جدعون ساعر وافق على الانضمام للحكومة.
-
أخبار متعلقة
-
أونروا: كارثة صحية وشيكة بسبب تراكم النفايات بغزة
-
الإمارات شريك دائم في دعم الشعب الفلسطيني ومساندة قطاع غزة
-
الأمم المتحدة تصدر تقرير تأثير حرب غزة على صحة المرأة
-
11 ألف أسير جديد في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالخليل
-
شهيدان في قصف الاحتلال محيط مستشفى كمال عدوان في جباليا
-
الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من مخيم الأمعري
-
شهداء في غارات ليلية على غزة وجباليا