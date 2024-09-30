السياسي جدعون ساعر ينضم لحكومة نتنياهو

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الوكيل الإخباري- ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية الأحد أن النائب المعارض جدعون ساعر سينضم إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطوة من المرجح أن تعزز موقف رئيس الوزراء سياسيا. اضافة اعلان





وقال مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو ذكر أن النائب المعارض جدعون ساعر وافق على الانضمام للحكومة.