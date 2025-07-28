السيسي يوجه "نداء خاصًا" لترامب لإنهاء الحرب على غزة

وقال السيسي في كلمة بثها التلفزيون: "أوجّه نداءً عامًا إلى كل دول العالم، إلى دول الاتحاد الأوروبي، للولايات المتحدة، لأشقّائنا في المنطقة العربية، إننا نبذل أقصى جهد خلال هذه الفترة الصعبة لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء هذه الأزمة".
وتابع: "أوجّه نداءً خاصًا للرئيس ترامب، لأن تقديري له الشخصي، بإمكانياته، بمكانته، هو القادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء هذه المعاناة".
وأشار الرئيس المصري إلى أن كلمته تأتي "ردًّا على ما يتم تداوله" وتذكيرًا "بمواقفنا التي كانت دائمًا مواقف إيجابية".
وأكد أن عددًا ضخمًا من شاحنات المساعدات مستعد لعبور معبر رفح "ونحن لا يمكن أن نمنعه.. لا قيمنا ولا الظرف أو المسؤولية الوطنية والأخلاقية تسمح لنا.. ولكن يجب أن يكون المعبر مفتوحًا من الجانب الفلسطيني حتى تدخل المساعدات".
الجزيرة
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